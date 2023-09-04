Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен председателем Национального банка Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич был освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан.

Кандидатуру Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка РК предложили в Сенате.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Экономика и менеджмент в социальной сфере» и по специальности «Правоведение», Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак», магистр бизнеса со специализацией «Финансы», имеет сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

Опыт работы:

С 2009 года по 2012 год – заместитель Управляющего по Казахстану Всемирного банка и заместителя Управляющего по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С февраля 2012 года по декабрь 2016 года – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

С декабря 2016-го до 1 марта 2019 года – министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 1 марта 2019 г. до 22 марта 2019 года – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

С 22 марта 2019 года – помощник Президента Республики Казахстан.

С 22 июля 2019 года – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

13 января 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан.