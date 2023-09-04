Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка РК
Ранее Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич был освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан.
Кандидатуру Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка РК предложили в Сенате.
Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Экономика и менеджмент в социальной сфере» и по специальности «Правоведение», Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак», магистр бизнеса со специализацией «Финансы», имеет сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.
Опыт работы:
С 2009 года по 2012 год – заместитель Управляющего по Казахстану Всемирного банка и заместителя Управляющего по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С февраля 2012 года по декабрь 2016 года – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.
С декабря 2016-го до 1 марта 2019 года – министр национальной экономики Республики Казахстан.
С 1 марта 2019 г. до 22 марта 2019 года – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.
С 22 марта 2019 года – помощник Президента Республики Казахстан.
С 22 июля 2019 года – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
13 января 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Ранее сообщалось о том, что Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан.