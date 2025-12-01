TikTok подписал сделку с инвесторами для продолжения работы в США

Как пишет Еuronews, сделка стала важной вехой для популярного приложения для просмотра коротких видеороликов, которым регулярно пользуются более 170 миллионов американцев, после многолетних споров, начавшихся в августе 2020 года, когда президент Дональд Трамп впервые безуспешно попытался запретить приложение из-за его китайского происхождения.

Соглашение должно быть закрыто 22 января, говорится во внутренней записке, попавшей в распоряжение The Associated Press. В этом сообщении генеральный директор компании Шоу Зи Чу подтвердил сотрудникам, что ByteDance и TikTok подписали обязывающие соглашения с консорциумом.

— Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас за преданность делу и неустанную работу. Благодаря вашим усилиям мы работаем на самом высоком уровне, а TikTok продолжает расти и процветать в США и по всему миру. С этими соглашениями мы должны оставаться в центре внимания, как и прежде, — на достижении целей для наших пользователей, создателей, бизнеса и глобального сообщества TikTok, — написал Чу в служебной записке сотрудникам.

Половина акций нового совместного предприятия TikTok US будет принадлежать группе инвесторов — среди них Oracle, Silver Lake и эмиратская инвестиционная компания MGX, которые получат по 15% акций. 19,9% акций нового приложения будет принадлежать самой ByteDance, а еще 30,1% — аффилированным лицам существующих инвесторов ByteDance, говорится в меморандуме.

В записке не говорится, кто является другими инвесторами, а TikTok и Белый дом отказались от комментариев.

В меморандуме говорится, что американское предприятие будет иметь новый совет директоров, состоящий из семи человек, большинство в котором будут составлять американцы. На него также будут распространяться условия, которые «защищают данные американцев и национальную безопасность США».

Данные американских пользователей будут храниться локально в системе, управляемой Oracle. Отмечается, что американские пользователи продолжат «пользоваться тем же опытом, что и сегодня», а рекламодатели продолжат обслуживать глобальную аудиторию без каких-либо последствий от сделки. Также, алгоритм TikTok будет переобучен на данных американских пользователей, чтобы «гарантировать, что контент не будет подвергаться внешним манипуляциям».

Кроме того, американское предприятие будет следить за модерацией контента и политикой на территории страны.

Ранее сообщалось, что официальные лица США и Китая заявили о достижении рамочного соглашения о передаче приложения TikTok под контроль США.