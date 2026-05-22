TikTok и YouTube признали небезопасными для подростков в Великобритании

В Британии TikTok и YouTube по-прежнему считают недостаточно безопасными для детей из-за алгоритмов, которые могут рекомендовать вредный контент, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом говорится в отчете британского регулятора связи Ofcom.

По данным отчета, платформы не внедрили существенных изменений, а их алгоритмы все еще могут продвигать потенциально вредный контент несовершеннолетним.

Ранее регулятор потребовал от крупнейших соцсетей, включая Meta, Roblox, Snap, TikTok и YouTube, до апреля усилить меры защиты детей.

При этом Meta, Roblox и Snap согласились внедрить дополнительные инструменты безопасности. Согласно опросу, 7 из 10 подростков 11–17 лет сталкивались с пугающим или вредным контентом, но лишь 15% из них рассказывали об этом взрослым. Также 51% участников сообщили о необходимости подтверждать возраст с помощью фото, паспорта или других документов.

