Школьный округ в США и Meta договорились по иску о зависимости детей от соцсетей

Компания Meta урегулировала первый из многочисленных исков, поданных сотнями школьных округов США, требующих компенсации расходов на борьбу с последствиями зависимости детей от социальных сетей для психического здоровья, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Иск был подан небольшим сельским школьным округом Бреатитт-Каунти в Кентукки и должен был рассматриваться в следующем месяце в федеральном суде Окленда, Калифорния. Судья и стороны выбрали его в качестве показательного дела — своеобразного теста для обеих сторон — из 1 200 аналогичных исков. Соглашение распространяется только на школьный округ Бреатитт-Каунти.

Meta заключила мировое соглашение с округом в четверг, после того как ранее на этой неделе аналогичные соглашения были достигнуты с остальными ответчиками по делу — TikTok, Snap и YouTube компании Google. Финансовые условия соглашений не раскрываются. Школьный округ требовал более 60 млн долларов на создание 15-летней программы по борьбе с последствиями социальных сетей для психического здоровья и успеваемости детей.

— Наше внимание по-прежнему сосредоточено на достижении справедливости для оставшихся 1 200 школьных округов, подавших иски, — заявили адвокаты истцов.

Урегулирование произошло на фоне судебных поражений Meta и YouTube в начале этого года. В марте суд Лос-Анджелеса признал обе компании виновными в разработке вызывающих зависимость функций: истица заявила, что стала зависимой от социальных сетей в детстве, что усугубило ее психические проблемы. Присяжные встали на её сторону и присудили около 6 млн долларов компенсации. В штате Нью-Мексико суд присяжных также постановил, что Meta наносит вред психическому здоровью и безопасности детей в нарушение законодательства штата.