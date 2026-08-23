«Тигр Туран» из Балхаша проголосовал в Алматы

Балхашский «тигр Туран» посетил избирательный участок в Алматы и проголосовал на выборах, передает корреспондент Kazinform.

Необычный гость появился на участке сегодня утром в микрорайоне Айнабулак Жетысуского района. «Туранский тигр» не остался в стороне от важного общественного события и отдал свой голос.

Появление Турана стало одним из необычных эпизодов сегодняшнего дня и вызвало позитивные эмоции у жителей. После голосования «тигр Туран» пообщался с присутствующими и сфотографировался с жителями.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.



Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00. Всего голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах РК в 61 иностранном государстве. Всего в списки избирателей включены 12 605 788 граждан.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.