Турне Тейлор Свифт Eras не только покорило сердца миллионов поклонников, но и значительно укрепило экономику Великобритании, принеся, по оценкам, 1 миллиард фунтов стерлингов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поп-сенсация завершила европейский этап своего тура историческим выступлением на стадионе «Уэмбли», которое стало ее восьмым шоу на этом стадионе летом - рекорд для любого сольного исполнителя, превзойдя семь концертов Майкла Джексона во время его тура Bad в 1988 году.

На заключительном концерте на Уэмбли неожиданно выступили Флоренс Уэлч из Florence + The Machine и Джек Антонофф, фронтмен Bleachers. Зрители также смогли увидеть премьеру нового музыкального клипа и первое живое исполнение песни Свифт «So long, London».

Турне Свифт стало важным экономическим фактором, на ее концерты в Великобритании пришло почти 1,2 миллиона человек. Поклонники потратили большое количество денег на билеты, проезд, проживание и другие расходы, при этом средний посетитель концерта тратит 848 фунтов стерлингов. Воздействие тура было зафиксировано даже геофизиками в Эдинбурге, где танцы фанатов на стадионе «Мюррейфилд» во время исполнения песни «Ready for it?» вызвали сейсмические волны.

Шоу в Лондоне стали главным событием тура, и Свифт выступала в этом городе чаще, чем в каком-либо другом месте. Ее глубокая связь с Великобританией была очевидна, когда она выразила свою любовь к выступлениям в столице страны, назвав финальное шоу «лучшим» и поблагодарив поклонников за их восторженное участие.

После концерта состоялась премьера нового музыкального клипа Свифт, в котором она предложила поклонникам заглянуть за кулисы тура Eras. Клип, снятый на песню «I can do it with a broken heart», высветил эмоциональные проблемы, с которыми столкнулась Свифт во время тура, особенно после ее разрыва с Джо Элвином.

Турне не обошлось без мрачных моментов. В июле три девочки трагически погибли в результате нападения во время танцевального вечера, посвященного Тейлор Свифт в Саутпорте, а несколько недель спустя певица была вынуждена отменить три концерта в Вене после того, как силы безопасности предотвратили потенциальное нападение на стадионе Ernst Happel. В то время как Свифт лично общалась с пострадавшими семьями, она решила сосредоточиться на положительных аспектах тура во время своих выступлений.

Тур Eras стал культурным феноменом, способствующим укреплению чувства общности среди фанатов, которые обмениваются браслетами дружбы и создают подробные записи о каждой детали тура. Невероятный успех тура позволил ему стать самым кассовым туром всех времен, а общая выручка, как ожидается, превысит 2 миллиарда долларов к моменту его завершения в декабре.

Пока Свифт готовится к заключительному этапу своего турне по США и Канаде, ее влияние на музыкальную индустрию и мировую экономику продолжает ощущаться, укрепляя ее статус одной из самых влиятельных певиц своего поколения.

Ранее сообщалось, что на концертах Тейлор Свифт в Лондоне будут повышены меры безопасности.