    05:45, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тейлор Свифт пожертвовала более $2 млн на Рождество

    Американская певица Тейлор Свифт направила свыше $2 млн различным благотворительным организациям в рамках рождественской инициативы, передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Тейлор Свифт пожертвовала более $2 млн на благотворительность в честь Рождества
    Фото: CBS via Getty Images

    О щедрых пожертвованиях сообщили некоммерческие фонды, поблагодарив артистку за поддержку в праздничный период.

    По данным организаций, Свифт перечислила $1 млн фонду Feeding America, который борется с проблемой голода в США, а также $1 млн Американской кардиологической ассоциации (AHA). Кроме того, певица сделала значительное пожертвование фонду MusiCares, работающему при Академии звукозаписи и оказывающему помощь музыкантам в трудных жизненных ситуациях.

    В Американской кардиологической ассоциации отметили, что вклад артистки поможет развитию научных исследований, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и расширению доступа к медицинской помощи.

    Пожертвование носит личный характер — в июне отцу Тейлор Свифт, Скотту Свифту, была проведена операция по пятикратному коронарному шунтированию.

    Генеральный директор Feeding America Клэр Бабино-Фонтено заявила, что организация глубоко признательна певице за поддержку, подчеркнув, что подобные инициативы особенно важны в праздничный сезон.

    Также благодарность Тейлор Свифт выразила Академия кантри-музыки, сообщив, что средства будут направлены на программу ACM Lifting Lives, помогающую артистам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за проблем со здоровьем.

    Рождественская благотворительная акция стала очередным подтверждением активной социальной позиции певицы и ее многолетней поддержки гуманитарных инициатив.

