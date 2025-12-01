ИИ в благотворительности: Samruk-Kazyna Trust внедрил цифрового эксперта для заявителей

Новое решение представила генеральный директор фонда Альфия Адиева на отчетной встрече «Қайырымдылық. Сенім. Серіктестік».

ИИ-ассистент в формате чат-бота доступен круглосуточно: он консультирует пользователей, помогает с перечнем документов и сопровождает процесс подачи заявки.

Кроме того, фонд одним из первых внедряет ИИ-эксперта для анализа заявок — он будет выявлять ошибки и давать рекомендации, что сократит сроки рассмотрения. Запуск ИИ-эксперта запланирован на начало следующего года.

По словам Альфии Адиевой, внедрение ИИ снижает административную нагрузку, экономит время заявителей и позволяет сосредоточить ресурсы на социально значимых задачах.