    18:57, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    ИИ в благотворительности: Samruk-Kazyna Trust внедрил цифрового эксперта для заявителей

    Корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust запустил на сайте sk-trust.kz ИИ-ассистента для упрощения подачи заявок на благотворительные проекты, передает агентство Kazinform со ссылкой на фонд. 

    Фото: КФ «Samruk-Kazyna Trust»

    Новое решение представила генеральный директор фонда Альфия Адиева на отчетной встрече «Қайырымдылық. Сенім. Серіктестік».

    ИИ-ассистент в формате чат-бота доступен круглосуточно: он консультирует пользователей, помогает с перечнем документов и сопровождает процесс подачи заявки.

    Кроме того, фонд одним из первых внедряет ИИ-эксперта для анализа заявок — он будет выявлять ошибки и давать рекомендации, что сократит сроки рассмотрения. Запуск ИИ-эксперта запланирован на начало следующего года.

    По словам Альфии Адиевой, внедрение ИИ снижает административную нагрузку, экономит время заявителей и позволяет сосредоточить ресурсы на социально значимых задачах.

    Искусственный интеллект ФНБ «Самрук Казына» ИИ Благотворительность
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
