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    12:45, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    ТЭЦ за 215 млрд тенге строят в Кызылорде

    В Кызылорде ускоренными темпами ведется строительство новой теплоэлектроцентрали. Об этом сообщил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новую ТЭЦ строят в Кызылорде
    Фото: Правительство РК

    В соответствии с поручением Главы государства об активизации работы теплоэлектроцентралей страны, в Кызылординской области реализуется крупный проект.

    - По направлению обеспечения жителей электроэнергией реализуются 38 проектов общей стоимостью 11 миллиардов тенге. Для решения проблемы дефицита электроэнергии в регионе в Кызылорде ускоренными темпами ведется строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт, стоимостью 215 миллиардов тенге. Турецкая компания-инвестор «Акса Энерджи» вложила в строительство теплоэлектроцентрали 127 миллиардов тенге инвестиций. ТЭЦ будет сдана в эксплуатацию в сентябре следующего года. Новая теплоэлектроцентраль – самый масштабный, уникальный проект, реализуемый за годы независимости на средства инвестора. Ход строительства на прямом контроле Президента и Правительства, – сказал Н.Налибаев.

    Ранее сообщалось, что $20 млрд инвестиций планирует привлечь Казахстан для модернизации ТЭЦ и коммунальных объектов.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Кызылординская область ТЭЦ Строительство
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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