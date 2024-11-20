ТЭЦ за 215 млрд тенге строят в Кызылорде
В Кызылорде ускоренными темпами ведется строительство новой теплоэлектроцентрали. Об этом сообщил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с поручением Главы государства об активизации работы теплоэлектроцентралей страны, в Кызылординской области реализуется крупный проект.
- По направлению обеспечения жителей электроэнергией реализуются 38 проектов общей стоимостью 11 миллиардов тенге. Для решения проблемы дефицита электроэнергии в регионе в Кызылорде ускоренными темпами ведется строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт, стоимостью 215 миллиардов тенге. Турецкая компания-инвестор «Акса Энерджи» вложила в строительство теплоэлектроцентрали 127 миллиардов тенге инвестиций. ТЭЦ будет сдана в эксплуатацию в сентябре следующего года. Новая теплоэлектроцентраль – самый масштабный, уникальный проект, реализуемый за годы независимости на средства инвестора. Ход строительства на прямом контроле Президента и Правительства, – сказал Н.Налибаев.
Ранее сообщалось, что $20 млрд инвестиций планирует привлечь Казахстан для модернизации ТЭЦ и коммунальных объектов.