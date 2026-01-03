Tesla уступила китайскому BYD по мировым продажам за год

Американский производитель электромобилей /EV/ Tesla заявил в пятницу, что в 2025 году его мировые поставки упали примерно на 8,6 проц. в годовом исчислении, впервые уступив место китайскому автопроизводителю BYD по годовому объему продаж.

Согласно данным компании, в 2025 году Tesla произвела 1,655 млн единиц электромобилей и поставила 1,636 млн, что ниже, чем 1,773 млн произведенных и 1,789 млн поставленных единиц в 2024 году.

Наиболее сильное влияние на продажи оказала отмена в сентябре 2025 года налоговых льгот, стимулировавших американских потребителей к покупке электромобилей.

В четвертом квартале 2025 года Tesla произвела 434 358 единиц автомобилей и поставила 418 227, что ниже показателей в 459 445 выпущенных и 495 570 реализованных автомобилей за аналогичный период годом ранее. Поставки в четвертом квартале упали примерно на 16% в годовом исчислении.

В четверг компания BYD сообщила, что в 2025 году ее мировые продажи электромобилей достигли 2,257 млн единиц, что на 27,86% больше, чем годом ранее, причем растущая доля сбыта пришлась на рынки за пределами Китая, включая Азию, Европу и Латинскую Америку.

В настоящее время Tesla остается крупнейшим производителем электромобилей на территории США, занимая около 45% внутреннего рынка EV. Однако снижение объема продаж компании указывает на более масштабное замедление на американском рынке электромобилей.

По статистике исследовательской компании в автомобильной сфере Cox Automotive, в ноябре 2025 года продажи электромобилей всех марок в США упали более чем на 40% в годовом исчислении.

Отраслевые аналитики ожидают, что в 2026 году продажи электромобилей в США по-прежнему будут оставаться на невысоком уровне, пишет Синьхуа.

Ранее мы писали, что китайские электрокары обгоняют Tesla в Европе.