Территорию кафе выкупят для расширения школы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по просьбам жителей планируют выкупить территорию шашлычной для расширения школы №29 в Медеуском районе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница города на встрече с акимом заявила, что шашлычная, расположенная на Богенбай батыра, между Кастеева и Бегалина, создает ряд проблем для жильцов этого района.

«Сопутствующие все проблемы: дым, шум, крики, постоянные драки, запаркованные машины. Каждый день вызываем полицию, чтобы просто домой к себе зайти» - сказала женщина.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин ответил, что этот участок выкупят для расширения школы №29.

«Мы у вас неоднократно были по адресу. Заведение «Чачапури», по которому у вас жалобы. Там рядом находится школа №29. У нас в планах есть выкуп и изъятие этой территории под расширение школы. Также рядом через дорогу, знаю, открылся второй «Чачапури». Но у него все документы законные… Единственное, вопрос в том, что мангал, который находится за кафе, уже на границе с соседями. На него мы фильтры поставим. Вопросы, связанные с шумом, у нас постоянно на контроле. Второй раз, когда я приезжал туда, жители сказали, что этот вопрос более-менее обработан», - пояснил Еркебулан Оразалин.

Аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что за зиму все шашлычные в Медеуском районе должны были установить фильтры. Он поинтересовался у Еркебулана Оразалина, когда будут закончены эти работы.

«Мы 10 кафе в том районе полностью перевели - вопрос решен, а это кафе открылось в конце года», - ответил аким района.

Ерболат Досаев поручил своему заместителю Алишеру Абдыкадырову разобраться с этим вопросом.

«Если хозяева получили разрешение, то должны же нормально по закону работать. Мы поддерживаем предпринимательство, но только в рамках закона. Что касается 29-ой школы, я поручение дал. Осталось недолго, завершим. Нам нужно провести оценку участка и выкупим по рыночной стоимости… Расширим школу, проблему решим. Через 2-3 месяца мы выкупим землю», - отметил аким Алматы.