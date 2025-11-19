Терминалы Казахстана включены в список «сухих портов» ЭСКАТО ООН

— В Бангкоке (Таиланд) состоялось Шестое заседание Рабочей группы по «сухим портам» Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

По итогам мероприятия принято решение о включении терминалов «Dostyk Trans Terminal» и торгово-логистического комплекса «GLOBAL CITY» в перечень «сухих портов» Межправительственного соглашения о сухих портах ЭСКАТО ООН, — говорится в сообщении.