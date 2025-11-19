Терминалы Казахстана включены в список «сухих портов» ЭСКАТО ООН
Казахстанские терминалы включены в перечень «сухих портов» Межправительственного соглашения ЭСКАТО ООН, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК.
— В Бангкоке (Таиланд) состоялось Шестое заседание Рабочей группы по «сухим портам» Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
По итогам мероприятия принято решение о включении терминалов «Dostyk Trans Terminal» и торгово-логистического комплекса «GLOBAL CITY» в перечень «сухих портов» Межправительственного соглашения о сухих портах ЭСКАТО ООН, — говорится в сообщении.
Данное решение расширяет присутствие Казахстана на официальных инфраструктурных картах ООН и создает дополнительные возможности для дальнейшего развития транзитно-логистического потенциала страны, подчеркивают в Минтранспорта РК.
Ранее сообщалось, что Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в авиационной безопасности.