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    23:05, 19 Март 2022 | GMT +6

    Теплотрассу прорвало в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Ауэзовском районе Алматы произошел прорыв теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, где горячая вода залила улицу, появилось в сети.

    Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что прорыв произошел около 20:00 часов на пересечении улиц Саина – Улугбека.

    По его словам, на месте работают бригады ТОО «Алматинские тепловые сети». Проблему устранят в течение нескольких часов.

    «Прорвало трубу диаметром 700 мм. Предварительная причина - изношенность трубопровода. Его ввели в эксплуатацию в 1989 году. Такая труба рассчитана на 25 лет, но она отработала уже 33 года. В межотопительный период во время гидравлических испытаний теплосетей, эта труба успешно прошла все контрольные испытания и была допущена к работе, но, к сожалению, произошел сбой», - отметил Ян Гирин.

    Он заявил, что ряд домов в районе остались без отопления. Ограничена подача горячей воды. Ян Гирин заверил, что временное отключение не повлияет на температурный режим внутри квартиры. Пострадавших и жертв нет.

    «В результате данного происшествия произошло подтопление подвалов трех многоквартирных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия, по адресу: мкрн. Аксай-4 дом 79, дом 80, дом 81, на месте работают силы и средства ДЧС Алматы, а также подрядная организация акимата работают по адресу: мкрн. Аксай 4, дом 80. От ДЧС города Алматы задействован 31 сотрудник, 7 единиц техники с мотопомпами», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города.



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