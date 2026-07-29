Теплосети испытают в Алматы: опубликован новый график
С 3 по 14 августа в семи районах Алматы пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверки магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться ежедневно с 04:00 до 07:00, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», испытания необходимы для проверки надежности трубопроводов перед началом нового отопительного сезона и своевременного выявления потенциально аварийных участков.
Во время проведения работ жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, в отдельных случаях возможны выход воды на поверхность, подтопления и частичное разрушение дорожного покрытия.
В случае обнаружения подобных ситуаций алматинцев просят не приближаться к опасному участку, не предпринимать самостоятельных действий и незамедлительно сообщить об этом в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 351-27-62, в call-центр 341-07-00, 341-07-77 (добавочные 1011 и 1014) либо по номеру 109.
Где и когда пройдут испытания
3 августа
- Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.
3–4 августа
- Алмалинский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Желтоксан — Маметовой — Абылай хана.
3–14 августа
- Бостандыкский район: районы улиц Аскарова, Саина, аль-Фараби, Розыбакиева, Жарокова, Ходжанова, КазНУ, Тимирязева, М. Ганди, Назарбаева, микрорайонов Мирас, Казахфильм, Алмагуль, Орбита 1–4 и других прилегающих территорий.
- Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Байжанова.
4–5 августа
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова — Айтеке би.
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.
5 августа
- Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1–4, Кокмайса и прилегающие улицы.
5–7 августа
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова — Жангельдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.
6 августа
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер и прилегающие улицы.
- Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты-Алаш.
6–7 августа
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.
7 августа
- Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зерделі.
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.
10 августа
- Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко.
- Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.
10–11 августа
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.
11 августа
- Алатауский район: Ак-Кайнар — Мамбетова — южная сторона Большого Алматинского канала.
11–12 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Назарбаева — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Сейфуллина — Абая — Досмухамедова.
- Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.
12 августа
- Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.
12–14 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — река Есентай.
13–14 августа
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — река Большая Алматинка.
14 августа
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.
При этом в компании подчеркнули, что горячее водоснабжение для жителей, проживающих в границах указанных территорий, будет сохранено.
В ТОО «Алматинские тепловые сети» отметили, что гидравлические испытания являются обязательной частью подготовки городского теплового хозяйства к отопительному сезону и позволяют своевременно выявить слабые участки трубопроводов для их последующего ремонта.
Ранее в городе с 21 по 23 июля в Алмалинском и Жетысуском районах также были проведены гидравлические испытания тепловых сетей.