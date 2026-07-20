Испытания теплосетей после ремонта проведут в Алматы: что делать при аварийных ситуациях

В Алматы с 21 по 23 июля в Алмалинском и Жетысуском районах проведут гидравлические испытания тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным «Алматинских тепловых сетей», испытания в предстоящие три дня проведут на коммуникациях после ремонта в контуре пр. Сейфуллина — пр. Рыскулова — ул. Бродского — пр. Райымбека.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов с 04:00 до 07:00 часов утра горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Коммунальщики сообщили, что, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях рекомендовано не предпринимать никаких самостоятельных действий. Необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

«Алматинские тепловые сети» просят горожан и гостей мегаполиса с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Ранее стало известно, как летняя жара влияет на воздух в Алматы.