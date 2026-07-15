Отопительный сезон прошел, но смог остался: как летняя жара влияет на воздух в Алматы

Последнюю неделю в Алматы сохраняется аномальная жара. Влияет ли летний зной на качество воздуха в мегаполисе, рассказал руководитель департамента экологии города Динмухамед Лесбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, ключевой загрязнитель воздуха никуда не делся.

— В основном пик загрязнения у нас приходится на отопительный сезон. Летом отопления нет. Но основным загрязнителем атмосферного воздуха у нас остается автотранспорт — на его долю приходится около 60 процентов выбросов. Наш старый автопарк, к сожалению, не позволяет нам ни в летнее время, ни в отопительный сезон полностью обеспечить чистоту атмосферного воздуха, — пояснил Динмухамед Лесбеков.

Он добавил, что мониторингом состояния воздуха в городе занимается РГП «Казгидромет». На балансе синоптиков в Алматы находятся 20 автоматизированных систем наблюдения за качеством воздуха и пять ручных стационарных постов.

По словам спикера, в летнее время — даже в периоды экстремальной жары — эти посты не фиксируют чрезмерного, пикового загрязнения атмосферы, какое обычно наблюдается зимой.

Ранее в управлении общественного здравоохранения сообщили, что в Алматы на фоне аномальной жары зафиксирован рост обращений за экстренной медицинской помощью.