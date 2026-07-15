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    Отопительный сезон прошел, но смог остался: как летняя жара влияет на воздух в Алматы

    Последнюю неделю в Алматы сохраняется аномальная жара. Влияет ли летний зной на качество воздуха в мегаполисе, рассказал руководитель департамента экологии города Динмухамед Лесбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    смог Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По его словам, ключевой загрязнитель воздуха никуда не делся.

    — В основном пик загрязнения у нас приходится на отопительный сезон. Летом отопления нет. Но основным загрязнителем атмосферного воздуха у нас остается автотранспорт — на его долю приходится около 60 процентов выбросов. Наш старый автопарк, к сожалению, не позволяет нам ни в летнее время, ни в отопительный сезон полностью обеспечить чистоту атмосферного воздуха, — пояснил Динмухамед Лесбеков.

    Он добавил, что мониторингом состояния воздуха в городе занимается РГП «Казгидромет». На балансе синоптиков в Алматы находятся 20 автоматизированных систем наблюдения за качеством воздуха и пять ручных стационарных постов.

    По словам спикера, в летнее время — даже в периоды экстремальной жары — эти посты не фиксируют чрезмерного, пикового загрязнения атмосферы, какое обычно наблюдается зимой.

    Ранее в управлении общественного здравоохранения сообщили, что в Алматы на фоне аномальной жары зафиксирован рост обращений за экстренной медицинской помощью.

    Загрязнение воздуха Экология Грязный воздух Алматы Жара
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор