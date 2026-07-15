Аномальная жара в Алматы: число вызовов скорой помощи выросло

В Алматы на фоне установившейся аномальной жары зафиксирован рост обращений за экстренной медицинской помощью, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления общественного здравоохранения Алматы, только за первые две недели июля служба скорой помощи приняла более 33,6 тысячи вызовов. Из них около 1,5 тысячи были связаны с повышением артериального давления, еще свыше 300 – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и острый инфаркт миокарда.

Кроме того, около 50 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения были экстренно доставлены в городские стационары.

По сравнению с предыдущим периодом количество случаев теплового удара, потребовавших вызова скорой помощи, увеличилось в два раза.

Врачи отмечают, что высокие температуры особенно опасны для пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

Как сообщил и.о. заместителя директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Азамат Курманбеков, в жаркие дни существенно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура воздуха может спровоцировать резкие скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма, одышку, а также увеличить риск инфаркта миокарда и инсульта.

В управлении также отмечают, что жара повышает риск обезвоживания, пищевых отравлений, кишечных инфекций и усиливает проявления сезонной аллергии.

Особое внимание своему состоянию рекомендуется уделять пациентам с хроническими заболеваниями. Им необходимо строго соблюдать назначения врача, регулярно принимать лекарственные препараты, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, избегать перегрева и не пропускать плановые консультации.

Поликлиники Алматы продолжают диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, обеспечивают их необходимыми лекарственными препаратами и проводят регулярный мониторинг состояния здоровья. При ухудшении самочувствия специалисты рекомендуют своевременно обращаться к участковому врачу, не дожидаясь развития осложнений.

Врачи советуют по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. При отсутствии медицинских противопоказаний взрослым рекомендуется выпивать не менее двух литров воды в сутки, ограничив употребление алкоголя, сладких газированных напитков и большого количества кофе.

При появлении сильной головной боли, головокружения, слабости, тошноты, спутанности сознания, высокой температуры тела или потери сознания необходимо немедленно переместить человека в прохладное место, начать охлаждение организма, давать воду небольшими глотками и вызвать скорую медицинскую помощь.

Напомним, по данным РГП «Казгидромет», в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



