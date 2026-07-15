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    Аномальная жара в Алматы: число вызовов скорой помощи выросло

    В Алматы на фоне установившейся аномальной жары зафиксирован рост обращений за экстренной медицинской помощью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    По данным управления общественного здравоохранения Алматы, только за первые две недели июля служба скорой помощи приняла более 33,6 тысячи вызовов. Из них около 1,5 тысячи были связаны с повышением артериального давления, еще свыше 300 – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и острый инфаркт миокарда.

    Кроме того, около 50 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения были экстренно доставлены в городские стационары.

    По сравнению с предыдущим периодом количество случаев теплового удара, потребовавших вызова скорой помощи, увеличилось в два раза.

    Врачи отмечают, что высокие температуры особенно опасны для пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

    Как сообщил и.о. заместителя директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Азамат Курманбеков, в жаркие дни существенно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура воздуха может спровоцировать резкие скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма, одышку, а также увеличить риск инфаркта миокарда и инсульта.

    В управлении также отмечают, что жара повышает риск обезвоживания, пищевых отравлений, кишечных инфекций и усиливает проявления сезонной аллергии.

    Особое внимание своему состоянию рекомендуется уделять пациентам с хроническими заболеваниями. Им необходимо строго соблюдать назначения врача, регулярно принимать лекарственные препараты, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, избегать перегрева и не пропускать плановые консультации.

    Поликлиники Алматы продолжают диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, обеспечивают их необходимыми лекарственными препаратами и проводят регулярный мониторинг состояния здоровья. При ухудшении самочувствия специалисты рекомендуют своевременно обращаться к участковому врачу, не дожидаясь развития осложнений.

    Врачи советуют по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

    Не менее важно соблюдать питьевой режим. При отсутствии медицинских противопоказаний взрослым рекомендуется выпивать не менее двух литров воды в сутки, ограничив употребление алкоголя, сладких газированных напитков и большого количества кофе.

    При появлении сильной головной боли, головокружения, слабости, тошноты, спутанности сознания, высокой температуры тела или потери сознания необходимо немедленно переместить человека в прохладное место, начать охлаждение организма, давать воду небольшими глотками и вызвать скорую медицинскую помощь.

    Напомним, по данным РГП «Казгидромет», в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Погода Здоровье Алматы Скорая помощь Жара
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор