Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана 15 июля

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 15 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 июля в Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал, на западе, севере области временами сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе области 15-18 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный с переходом на южный, юго-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

На западе, юго-западе области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на северо-западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. В области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области сильный дождь, днем на юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юго-западе, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. В области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на востоке, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге Актюбинской области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. 15–16 июля на западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.