РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:53, 07 Август 2025 | GMT +5

    Тепло в каждый дом: как «Астана Энергия» готовит ТЭЦ-2 к зиме

    На ТЭЦ-2 в Астане продолжаются плановые ремонтные работы в рамках инвестиционной программы АО «Астана Энергия» на 2025 год. Основное оборудование готовится к предстоящему отопительному сезону без отставаний от графика, передает корреспондент агентства Kazinform

    ТЭЦ-2 в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    «Мы даем тепло и свет в каждый дом» — именно эта надпись встречает каждого, кто входит на территорию ТЭЦ-2 АО «Астана Энергия».

    ТЭЦ-2 в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    На станции продолжается реализация инвестиционной программы по тепловой энергии на 2025 год. Все ремонтные работы идут в плановом режиме и должны завершиться к началу отопительного сезона.

    астана-энергия
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По информации заместителя председателя правления по производству АО «Астана Энергия» Олега Гармончикова, в момент осмотра электрическая нагрузка станции составляла 346 мегаватт. В работе находятся 4 турбоагрегата и 4 котлоагрегата. Поставки горячей воды потребителям для нужд водоснабжения осуществляются в штатном режиме.

    ТЭЦ-2 в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Параметры ведёт начальник смены станции со своим оперативным персоналом, — отметил Олег Гармончиков.

    Олег Гармончиков
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Одним из ключевых объектов текущего ремонта стал котлоагрегат № 4. На нем проводится капитальный ремонт с 3 июня по 2 сентября 2025 года.

    — Основные объемы ремонта в этом году на четвертом котлоагрегате — это замена поверхностей нагрева, таких как экраны, водяной экономайзер первой ступени, частично пакеты холодных ступеней пароперегревателя, а также ремонт вспомогательного оборудования: пылесистем, тягодутьевых механизмов, арматуры, газоходов, золоулавливающих установок, — сообщил спикер.

    тэц
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    На капитальный ремонт четвертого котла было выделено 1 млрд тенге. По состоянию на начало августа физический объем выполнения работ составил 60%. Срывов графика не зафиксировано.

    тэц
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Также в рамках инвестпрограммы была осуществлена поставка тягодутьевых механизмов и вентиляторов для районной котельной, которая, как и другие аналогичные объекты, входит в структуру АО «Астана Энергия» и обслуживает окраины столицы.

    тэц
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В целом структура предприятия включает 8 котлов, 6 турбин и водогрейную котельную, способную работать как на газе, так и на угле. Газ является основным топливом, уголь — альтернативным, а мазут используется для растопки.

    тэц
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Газ поставляется нам на основе субсидирования государством. То есть мы занимаемся только поставкой топлива — такого как уголь и мазут, — пояснил Гармончиков.

    тэц
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По итогам осмотра, представитель компании отметил:

    — Помимо четвертого котла, все основное оборудование, находящееся в ремонте, — в графике. Каких-то критических моментов, которые могли бы способствовать срыву графиков, — нет.

    Ранее мы писали, что в Астане может измениться тариф на тепловую энергию.

    Теги:
    Отопительный сезон ТЭЦ Астана Отопление
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают