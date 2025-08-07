Тепло в каждый дом: как «Астана Энергия» готовит ТЭЦ-2 к зиме

«Мы даем тепло и свет в каждый дом» — именно эта надпись встречает каждого, кто входит на территорию ТЭЦ-2 АО «Астана Энергия».

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

На станции продолжается реализация инвестиционной программы по тепловой энергии на 2025 год. Все ремонтные работы идут в плановом режиме и должны завершиться к началу отопительного сезона.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По информации заместителя председателя правления по производству АО «Астана Энергия» Олега Гармончикова, в момент осмотра электрическая нагрузка станции составляла 346 мегаватт. В работе находятся 4 турбоагрегата и 4 котлоагрегата. Поставки горячей воды потребителям для нужд водоснабжения осуществляются в штатном режиме.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Параметры ведёт начальник смены станции со своим оперативным персоналом, — отметил Олег Гармончиков.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Одним из ключевых объектов текущего ремонта стал котлоагрегат № 4. На нем проводится капитальный ремонт с 3 июня по 2 сентября 2025 года.

— Основные объемы ремонта в этом году на четвертом котлоагрегате — это замена поверхностей нагрева, таких как экраны, водяной экономайзер первой ступени, частично пакеты холодных ступеней пароперегревателя, а также ремонт вспомогательного оборудования: пылесистем, тягодутьевых механизмов, арматуры, газоходов, золоулавливающих установок, — сообщил спикер.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

На капитальный ремонт четвертого котла было выделено 1 млрд тенге. По состоянию на начало августа физический объем выполнения работ составил 60%. Срывов графика не зафиксировано.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Также в рамках инвестпрограммы была осуществлена поставка тягодутьевых механизмов и вентиляторов для районной котельной, которая, как и другие аналогичные объекты, входит в структуру АО «Астана Энергия» и обслуживает окраины столицы.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

В целом структура предприятия включает 8 котлов, 6 турбин и водогрейную котельную, способную работать как на газе, так и на угле. Газ является основным топливом, уголь — альтернативным, а мазут используется для растопки.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Газ поставляется нам на основе субсидирования государством. То есть мы занимаемся только поставкой топлива — такого как уголь и мазут, — пояснил Гармончиков.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По итогам осмотра, представитель компании отметил:

— Помимо четвертого котла, все основное оборудование, находящееся в ремонте, — в графике. Каких-то критических моментов, которые могли бы способствовать срыву графиков, — нет.

