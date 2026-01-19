РУ
    21:32, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Теплые остановки подключат к электричеству до конца января в Актобе

    В Актобе достроили 26 теплых остановок, которые в декабре прошлого года передали в доверительное управление, передает агентство Kazinform.

    теплая остановка
    Фото: акимат Актюбинской области

    Каждая остановка оборудована так, чтобы пассажирам было тепло, светло и чисто. Павильоны открываются с 7:00 утра, а поддерживать порядок и температуру обязаны предприниматели, ведущие здесь коммерческую деятельность — эти требования закреплены в договорах с акиматом.

    Все остановки построены по утвержденным архитектурным эскизам. Из-за позднего начала земляных работ для подключения к электросетям некоторые объекты не успели полностью заработать до конца 2025 года.

    В акимате Актюбинской области отметили, что сейчас работы продолжаются. И до конца января остановки подключат к подключение электроэнергии.

    Ранее мы рассказывали о ситуации со строительством теплых остановок в Актобе. Тогда в акимате объяснили, что предприниматели, взявшие остановки в доверительное управление, поздно начали земляные работы по прокладке электросетей. В связи с этим строительство теплых остановок перенесли до конца января.

    Транспорт Автобус Акимат Актобе Теплые остановки
    Дамира Кеңесбай
    Автор
