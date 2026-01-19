Теплые остановки подключат к электричеству до конца января в Актобе

Каждая остановка оборудована так, чтобы пассажирам было тепло, светло и чисто. Павильоны открываются с 7:00 утра, а поддерживать порядок и температуру обязаны предприниматели, ведущие здесь коммерческую деятельность — эти требования закреплены в договорах с акиматом.

Все остановки построены по утвержденным архитектурным эскизам. Из-за позднего начала земляных работ для подключения к электросетям некоторые объекты не успели полностью заработать до конца 2025 года.

В акимате Актюбинской области отметили, что сейчас работы продолжаются. И до конца января остановки подключат к подключение электроэнергии.

Ранее мы рассказывали о ситуации со строительством теплых остановок в Актобе. Тогда в акимате объяснили, что предприниматели, взявшие остановки в доверительное управление, поздно начали земляные работы по прокладке электросетей. В связи с этим строительство теплых остановок перенесли до конца января.