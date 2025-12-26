Строительство теплых остановок все еще не завершили в Актобе

В отделе архитектуры и градостроительства города Актобе приняли решение передавать обновленные остановки в доверительное управление. На месте старых павильонов строятся теплые остановки. Кроме того, в новых микрорайонах теплые остановки устанавливаются сразу. Предприниматели не могут выкупить объект, лишь арендуют его. По требованиям они обязаны возводить павильоны строго по заранее согласованному проекту.

— На сегодняшний день 26 остановочных павильонов переданы в доверительное управление. Арендаторы проводят строительные работы, благоустраивают прилегающую территорию и обеспечивают чистоту внутри. Остановки должны быть теплыми зимой и прохладными летом. Также предусмотрена установка камер видеонаблюдения, пандусов для детских колясок и людей с инвалидностью. Помимо этого, установят урны, предусмотрят возможность зарядки мобильных телефонов. Общая длина двух скамеек для пассажиров должна составлять не менее трех метров. Предприниматели, взявшие остановки в доверительное управление, поздно начали земляные работы по прокладке электросетей. В связи с этим строительство теплых остановок продолжится до конца января, — сообщили в пресс-службе акима города Актобе.

В настоящее время на некоторых остановках установлен лишь каркас, тогда как на других строительные работы уже близки к завершению.

Напомним, в Костанае планируют отказаться от установки теплых остановок.