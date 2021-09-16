РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:25, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Теплицу на 60 тысяч тонн овощей и птицефабрику построят в Жезказганском регионе

    None
    None
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказганском регионе будут построены современные теплицы, птицефабрика, убойный цех и созданы новые животноводческие хозяйства. Реализация социальных проектов позволит насытить продовольственный рынок региона местной мясной и овощной продукцией. За счёт строительства объектов будет создано более 600 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О новых проектах в сфере сельского хозяйства в Жезказганском регионе, реализация которых намечена на ближайшие 5 лет, на онлайн-брифинге на платформе региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Аскар Санаубаров.

    «В Жезказгане будут реализованы два проекта с созданием 530 рабочих мест. Это строительство птицефабрики. Проектная мощность предприятия до тысячи тонн мяса птицы в год. И строительство тепличного хозяйства для выращивания овощей мощностью до 60 тысяч тонн овощей в год», – сообщил Аскар Санаубаров.

    В Сатпаеве построят теплицу с овощехранилищем на 660 тонн овощей и убойный цех для переработки мяса птицы. В год в цеху планируется перерабатывать до пяти тысяч тонн мяса. Всего создадут 55 новых рабочих мест.

    «В Улытауском районе будут реализованы три социальных проекта в сфере животноводства. Это позволит создать 23 рабочих места. В районе появятся две животноводческие и одна кормовая базы», – добавил Аскар Санаубаров.


    Теги:
    Сельское хозяйство Карагандинская область Строительство
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!