Тепличную зону создали в Ордабасинском районе Туркестанской области

ТЕМИРЛАНОВКА. КАЗИНФОРМ - В селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области открыли тепличную зону «Шубарсу» общей площадью 15 га. Для строительства теплиц заявки подали 63 граждан. В свою очередь со стороны государства крестьянам выделили по 15 соток земли. Из них 29 гражданам предоставят кредиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Консультируют и поддерживают заемщиков по вопросам получения кредитов специалисты районного отделов сельского хозяйства, предпринимательства, а также районного филиала Национальной палаты предпринимательства «Атамекен» и Центра бизнес-услуг.

Вместе с тем, существует механизм выдачи государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей в соответствии с государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Безработные могут подать заявку на получение государственного гранта в рамках проекта «Бастау Бизнес» или пройти краткосрочное обучение по первому направлению программы.

Стоит отметить, если в прошлом году в Ордабасинском районе было введено в эксплуатацию 20 га теплиц, то за 7 месяцев текущего года этот показатель увеличился еще на 10,2 га. На сегодняшний день общая площадь теплиц в районе составляет 77,07 га. Из них 21 га - промышленные теплицы, остальные 56,07 га - теплицы фермерских хозяйств. Объем производства продукции составил 3 340 тонн. Вся продукция поставляется не только на местные рынки, но и в другие города Казахстана. Кроме того, аграрии района экспортировали в Россию 249 тонн овощей.