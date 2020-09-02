+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тепличную зону создали в Ордабасинском районе Туркестанской области

2 Сентября 2020 22:31
Поделиться:
Тепличную зону создали в Ордабасинском районе Туркестанской области

ТЕМИРЛАНОВКА. КАЗИНФОРМ - В селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области открыли тепличную зону «Шубарсу» общей площадью 15 га. Для строительства теплиц заявки подали 63 граждан. В свою очередь со стороны государства крестьянам выделили по 15 соток земли. Из них 29 гражданам предоставят кредиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме
Глава государства уделил большое внимание в Послании поддержке бизнеса – член АНК
Более семи млн тонн зерновых и зернобобовых намолочено в Казахстане Сейчас нам нужна железная дисциплина в исполнительных органах – сенатор Куришбаев Качественно новая программа развития АПК появится в Казахстане

Консультируют и поддерживают заемщиков по вопросам получения кредитов специалисты районного отделов сельского хозяйства, предпринимательства, а также районного филиала Национальной палаты предпринимательства «Атамекен» и Центра бизнес-услуг.


Вместе с тем, существует механизм выдачи государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей в соответствии с государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Безработные могут подать заявку на получение государственного гранта в рамках проекта «Бастау Бизнес» или пройти краткосрочное обучение по первому направлению программы.


Стоит отметить, если в прошлом году в Ордабасинском районе было введено в эксплуатацию 20 га теплиц, то за 7 месяцев текущего года этот показатель увеличился еще на 10,2 га. На сегодняшний день общая площадь теплиц в районе составляет 77,07 га. Из них 21 га - промышленные теплицы, остальные 56,07 га - теплицы фермерских хозяйств. Объем производства продукции составил 3 340 тонн. Вся продукция поставляется не только на местные рынки, но и в другие города Казахстана. Кроме того, аграрии района экспортировали в Россию 249 тонн овощей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив