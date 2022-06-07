Теннисный центр открыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь в Туркестане есть свой теннисный центр. В международном теннисном центре «Туран» теперь будут заниматься казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В техническом открытии нового объекта принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Он поздравил спортсменов и тренеров.