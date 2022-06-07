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Теннисный центр открыли в Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Июня 2022, 09:20
Теннисный центр открыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь в Туркестане есть свой теннисный центр. В международном теннисном центре «Туран» теперь будут заниматься казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В техническом открытии нового объекта принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Он поздравил спортсменов и тренеров.

Первая ракетка страны среди юниоров, лидер в чемпионской таблице рейтинга Европы, Зангар Нурланулы показал на открытии центра свое мастерство землякам.
«В Туркестанской области на высоком уровне поддерживают спорт. За три года в Туркестане построено несколько спортивных объектов мирового уровня. Введен в эксплуатацию стадион, спорткомплекс Olympic Center. Строится Ледовый дворец, спортивный комплекс Бекзата Саттарханова. Сегодня мы принимаем участие в техническом открытии международного теннисного центра. На это мероприятие мы пригласили нашего земляка - первую ракетку страны в возрасте до 14-ти лет Зангара Нурланулы, который очень популярен в Европе. Надеемся, в будущем он станет такой же звездой тенниса, как Джокович или Надаль. В этом теннисном центре в ближайшее время пройдут республиканские и международные соревнования. Здесь занимаются подростки и молодежь, любители тенниса», - отметил глава региона Умирзак Шукеев.

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Туркестанская область   Спорт   Теннис   Туркестан  
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