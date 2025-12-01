РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:17, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Теннисистка Зарина Дияс квалифицировалась на Australian Open

    Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТФ.

    Фото: КТФ

    Это случилась на отборочном турнире The Australian Open Asia-Pacific в Китае, где победителю турнира предоставлялась возможность выиграть wild card в основную сетку Australian Open.

    В финале квалификации казахстанка встретилась с представительницей Тайбэя Лян Эньшуо и одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:4.

    Отметим, что лучший результат Зарины на Australian Open — третий раунд в 2014, 2015, 2020, 2021 годах.

    Ранее мы писали, что казахстанский теннисист Александр Бублик завершил сезон с финансовым рекордом.

