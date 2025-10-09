РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:09, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Китае

    Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала «тысячника» в Ухане (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    Во втором круге казахстанка сыграла против Жаклин Кристиан из Румынии.

    Встреча продлилась два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:3.

    В 1/8 финала Елена Рыбакина встретится с Линдой Носковой из Чехии.

    Ранее Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

    Наталья Мосунова
