14:09, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Китае
Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала «тысячника» в Ухане (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Во втором круге казахстанка сыграла против Жаклин Кристиан из Румынии.
Встреча продлилась два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:3.
В 1/8 финала Елена Рыбакина встретится с Линдой Носковой из Чехии.
Ранее Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай).