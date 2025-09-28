Елена Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире WTA 1000

В третьем круге Рыбакина встретилась с немкой Евой Лис (66-е место) и считалась очевидным фаворитом в этом матче, но в итоге уступила в трех сетах — 3:6, 6:1, 4:6. Таким образом, казахстанка досрочно завершила выступление на этом турнире, а ее соперница вышла в 1/8 финала.

Напомним, ранее Елена Рыбакина обыграла американскую теннисистку Кэти Макнэлли (90-е место) — 7:5, 4:6, 6:3. Призовой фонд турнира в Пекине в этом году составляет 8 963 700 долларов. Победительница заработает 1 124 380 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.