11:20, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5
Елена Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире WTA 1000
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) потерпела сенсационное поражение на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В третьем круге Рыбакина встретилась с немкой Евой Лис (66-е место) и считалась очевидным фаворитом в этом матче, но в итоге уступила в трех сетах — 3:6, 6:1, 4:6. Таким образом, казахстанка досрочно завершила выступление на этом турнире, а ее соперница вышла в 1/8 финала.
Напомним, ранее Елена Рыбакина обыграла американскую теннисистку Кэти Макнэлли (90-е место) — 7:5, 4:6, 6:3. Призовой фонд турнира в Пекине в этом году составляет 8 963 700 долларов. Победительница заработает 1 124 380 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.