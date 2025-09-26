Елена Рыбакина обошла топовую теннисистку и приблизилась к Арине Соболенко

Сегодня, 26 сентября, десятая ракетка мира обыграла в трёх сетах Кэти Макнэлли из США во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) — 7:5, 4:6, 6:3.

По информации OptaAce, благодаря победе над Макнэлли Рыбакина обошла по количеству выигрышей за сезон американку Джессику Пегулу (WTA № 7) и вышла по этому показателю на третью строчку. Больше побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в 2025 году одержали только Ига Швёнтек (57) и Арина Соболенко (56).

В третьем круге China Open-2025 Елена Рыбакина сыграет против немки Евы Лис (66-е место в мировом рейтинге).



