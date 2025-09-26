17:53, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5
Елена Рыбакина обошла топовую теннисистку и приблизилась к Арине Соболенко
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала свою 43-ю победу в сезоне WTA 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Сегодня, 26 сентября, десятая ракетка мира обыграла в трёх сетах Кэти Макнэлли из США во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) — 7:5, 4:6, 6:3.
По информации OptaAce, благодаря победе над Макнэлли Рыбакина обошла по количеству выигрышей за сезон американку Джессику Пегулу (WTA № 7) и вышла по этому показателю на третью строчку. Больше побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в 2025 году одержали только Ига Швёнтек (57) и Арина Соболенко (56).
В третьем круге China Open-2025 Елена Рыбакина сыграет против немки Евы Лис (66-е место в мировом рейтинге).