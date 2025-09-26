РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:53, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина обошла топовую теннисистку и приблизилась к Арине Соболенко

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала свою 43-ю победу в сезоне WTA 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина
    Фото: КТФ

    Сегодня, 26 сентября, десятая ракетка мира обыграла в трёх сетах Кэти Макнэлли из США во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) — 7:5, 4:6, 6:3.

    По информации OptaAce, благодаря победе над Макнэлли Рыбакина обошла по количеству выигрышей за сезон американку Джессику Пегулу (WTA № 7) и вышла по этому показателю на третью строчку. Больше побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в 2025 году одержали только Ига Швёнтек (57) и Арина Соболенко (56).

    В третьем круге China Open-2025 Елена Рыбакина сыграет против немки Евы Лис (66-е место в мировом рейтинге).


    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают