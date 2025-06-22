Теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира в Германии

Бублик в полуфинале оказался сильнее Карена Хачанова (Россия). Первый сет казахстанец проиграл. Однако затем смог отыграться и одержать победу. Итоговый счет составил 4:6, 7:6, 6:4.

В финале он сразится с Даниилом Медведевым (Россия), который в ½ финала выбил Александра Зверева (Германия). Матч состоится 22 июня.

Ранее Александр Бублик взлетел в чемпионской гонке после сенсации на «Ролан Гаррос».

Казахстанка Зарина Дияс выиграла турнир в Испании ITF W35.