14:37, 22 Июнь 2025 | GMT +5
Теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира в Германии
Казахстанкий теннисист Александр Бублик поборется за титул крупного турнира серии ATP 500 в Галле (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Бублик в полуфинале оказался сильнее Карена Хачанова (Россия). Первый сет казахстанец проиграл. Однако затем смог отыграться и одержать победу. Итоговый счет составил 4:6, 7:6, 6:4.
В финале он сразится с Даниилом Медведевым (Россия), который в ½ финала выбил Александра Зверева (Германия). Матч состоится 22 июня.
Ранее Александр Бублик взлетел в чемпионской гонке после сенсации на «Ролан Гаррос».
Казахстанка Зарина Дияс выиграла турнир в Испании ITF W35.