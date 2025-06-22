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    14:37, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира в Германии

    Казахстанкий теннисист Александр Бублик поборется за титул крупного турнира серии ATP 500 в Галле (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира в Германии
    Фото: НОК

    Бублик в полуфинале оказался сильнее Карена Хачанова (Россия). Первый сет казахстанец проиграл. Однако затем смог отыграться и одержать победу. Итоговый счет составил 4:6, 7:6, 6:4.

    В финале он сразится с Даниилом Медведевым (Россия), который в ½ финала выбил Александра Зверева (Германия). Матч состоится 22 июня.

    Ранее Александр Бублик взлетел в чемпионской гонке после сенсации на «Ролан Гаррос».

    Казахстанка Зарина Дияс выиграла турнир в Испании ITF W35.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис Германия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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