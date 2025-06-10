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    22:02, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик взлетел в чемпионской гонке после сенсации на «Ролан Гаррос»

    Казахстанский теннисист Александр Бублик существенно улучшил свое положение в чемпионской гонке ATP после удачного выступления на «Ролан Гаррос»-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик стал победителем турнира в Италии
    Фото: НОК

    На Открытом чемпионате Франции Бублик дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира двух теннисистов из топ-10 — австралийца Алекса Де Минаура (10-е место) и британца Джека Дрейпера (4-е место).

    Благодаря выходу в четвертьфинал лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде поднялся в рейтинге ATP на 43-е место (+19 позиций), а в чемпионской гонке — на 29-е место (+25 позиций).

    Наивысшей позицией Александра Бублика в туре ATP является 17-е место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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