Александр Бублик взлетел в чемпионской гонке после сенсации на «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции Бублик дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира двух теннисистов из топ-10 — австралийца Алекса Де Минаура (10-е место) и британца Джека Дрейпера (4-е место).

Благодаря выходу в четвертьфинал лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде поднялся в рейтинге ATP на 43-е место (+19 позиций), а в чемпионской гонке — на 29-е место (+25 позиций).

Наивысшей позицией Александра Бублика в туре ATP является 17-е место.