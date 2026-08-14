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    Теңге в конце недели сохранил позиции к доллару

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,02 теңге, снизившись на 1,02 теңге. Официальный курс Национального банка Казахстана на 14 августа установлен на уровне 465,08 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 461,04 теңге, продают по 468,04 теңге. Евро можно приобрести по 532,03 теңге, а продать по 542,03 теңге. Рубль покупают по 5,17, а продают по 5,47 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 463,59 теңге, продают по 467,5 теңге. Евро торгуется в диапазоне 532,97 — 538,11 теңге, а рубль: 5,31 — 5,46 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 463,96 теңге, а продают по 465,96 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 535,0 — 539,07 теңге, а рубль в районе 5,29 — 5,37 теңге.

    По итогам дневных торгов 13 августа средневзвешенный курс доллара составил 465,08 теңге, снизившись на 0,05 теңге.

    Рубль Доллар Тенге Финансовый рынок РК Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор