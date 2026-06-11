Тенге укрепляется по отношению к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 487,76 тенге, снизившись на 0,8 тенге. Официальный курс Национального банка на 11 июня установлен на уровне 488,59 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 485,00 тенге, продают по 492,00 тенге. Евро можно приобрести по 562,00 тенге, а продать по 573,45 тенге. Рубль покупают по 6,50 продают по 6,80 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 488,05 тенге, продают по 490,05 тенге. Евро торгуется в диапазоне 562,71 — 568,98 тенге, а рубль: 6,55 - 6,67 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 487,95 тенге, а продают по 489,93 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 562,88 – 567,14 тенге, а рубль в районе 6,59 – 6,66 тенге.

По итогам дневных торгов 10 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,59 тенге, снизившись на 1,24 тенге.