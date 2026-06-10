Тенге немного укрепился к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 488,59 тенге, снизившись на 1,24 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 июня установлен на уровне 490,21 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 485,02 тенге, продают по 492,02 тенге. Евро можно приобрести по 562,00 тенге, а продать по 573,52 тенге. Рубль покупают по 6,50 продают по 6,80 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 488,28 тенге, продают по 490,23 тенге. Евро торгуется в диапазоне 562,49 — 569,64 тенге, а рубль: 6,56 — 6,71 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 488,31 тенге, а продают по 490,35 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 563,00 — 568,48 тенге, а рубль в районе 6,60 — 6,67 тенге.

По итогам дневных торгов 9 июня средневзвешенный курс доллара составил 490,21 тенге, поднявшись на 5,12 тенге.