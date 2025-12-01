Тенге укрепляется на фоне сигнала Нацбанка Казахстана: обзор рынков

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс USDKZT в пятницу снизился до 512,57 тенге за доллар (-4,21 тенге) при объёме торгов 404,1 млн долларов (+115,6 млн долларов). Хотя сохранение базовой ставки на уровне 18% во многом уже было учтено в котировках, заметную поддержку тенге могло оказать заявление Национального банка. Монетарный регулятор послал сигнал о необходимости сохранения высоких ставок в течение следующих семи месяцев и не исключил возможности дополнительного повышения базовой ставки. Дополнительно в пятницу могла производиться разовая конвертация крупного объема инвалюты.

Фото: БНС АСПИР РК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности инструментов денежного рынка продемонстрировали рост на фоне существенных изменений профицита ликвидности в системе. TONIA увеличилась с 17,46% до 17,52%, тогда как доходность по операциям SWAP-1D — с 12,39% до 12,48%. Общий объём торгов составил 1,2 трлн тенге (+341,6 млрд). Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального банка сократился до 514,1 млрд тенге (-441,6 млрд) и был удовлетворён на 100% по ставке 18,0% годовых. В то же время объём открытой позиции закрепился на уровне 5,5 трлн тенге (-0,1 трлн) задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В последний торговый день ноября индекс KASE снизился на 0,2% — до 6 818,9 пункта. Падение было обусловлено коррекцией бумаг Народного банка (-1,5%) и Казатомпрома (-1,1%), тогда как рост акций Kcell (+1,5%) и Air Astana (+1,0%) частично нивелировал снижение. Могла происходить традиционная для конца месяца ребалансировка портфелей УИП и инвесторов. Среди корпоративных новостей отметим, что Казатомпром представил отчет за 9 месяцев 2025 г. Согласно документу, выручка компании составила 1,2 трлн тенге (+4,7%), тогда как чистая прибыль снизилась до 532,9 млрд тенге (-23,2% г/г).

НЕФТЬ

Цены на нефть в пятницу оказались под давлением и снизились до 63,2 доллара за баррель (-0,2%) на фоне надежд на возможное завершение российско-украинского конфликта, что может привести к снятию санкций с российского энергетического сектора и увеличению предложения нефти на мировом рынке.

Между тем аналитики сырьевых рынков ведущих инвестиционных банков Уолл-стрит прогнозируют, что 2026 и 2027 годы будут непростыми для нефтяной отрасли. И это после почти 20% снижения цен на нефть в текущем году.

Команда по торговле сырьевыми товарами Goldman Sachs ожидает, что в базовом сценарии в следующем году нефть Brent и WTI будет торговаться на уровне 56 и 52 долларов за баррель соответственно.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые американские фондовые индексы завершили укороченную сессию в «чёрную пятницу» ростом на 0,5-0,7%. Настроения вновь смещаются в сторону повышенного аппетита к риску: рынок сейчас оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва примерно в 80-85% уже в течение ближайших недель. Снижение ставки ФРС на четверть процентного пункта в декабре может стать третьим подряд после заседаний в сентябре и октябре.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будут публикации данных из США по торговому балансу, промышленному производству, инфляции и инфляционным ожиданиям, рынку труда, а также потребительским займам. В ЕС акцент будет сделан на данных по промышленному производству, инфляции, рынку труда и ВВП. В Великобритании инвесторы будут следить за ситуацией на рынке недвижимости и отчётом о финансовой стабильности Банка Англии. В Японии внимание будет сосредоточено на публикации данных по капитальным затратам, а в Индии — на решении по базовой ставке Резервного банка Индии. Дополнительно участники рынка будут следить за корпоративной отчётностью и рядом других значимых событий.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Спрос на отдельные безрисковые активы остаётся высоким, несмотря на заметное повышение аппетита к риску и ожиданий снижения ставок ФРС. Так, цена на золото увеличилась до 4 270 долларов за тройскую унцию (+1,8%), в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций выросла с 4,01% до 4,02%, а индекс доллара закрепился на уровне 99,5 пункта (-0,1%).

