Тенге укрепился на 3,5% в октябре — Нацбанк

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 248 млн долларов США до 271 млн долларов США. Общий объем торгов составил 6 млрд долларов США.

Продажи валюты из Национального фонда за октябрь составили 660 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в октябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение ноября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

Валютные интервенции в октябре Национальным банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 279 млн долларов США.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в октябре. Покупка валюты в ноябре также не запланирована.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

- Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, - отметили в НБ.

Как сообщалось ранее, официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,47 тенге, 1 евро 613,75 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.