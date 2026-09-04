Теңге укрепился к доллару: итоги валютной недели

В течение недели курс американской валюты опускался почти на 7 теңге, после чего начал восстанавливаться. Как менялись позиции теңге к доллару и сколько стоили евро и рубль в обменниках Казахстана, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Последние дни августа и начало сентября отметились заметными колебаниями на валютном рынке. В начале периода американская валюта несколько торговых сессий подряд дешевела, однако затем тенденция сменилась, и доллар начал постепенно укрепляться.

Доллар опустился с 462 до 456 теңге

По итогам дневных торгов 31 августа средневзвешенный курс доллара составил 462,31 теңге, снизившись на 2,23 теңге. Официальный курс Национального банка был установлен на уровне 464,77 теңге.

Уже 1 сентября снижение продолжилось. Средневзвешенный курс американской валюты опустился до 458,45 теңге, потеряв еще 3,12 теңге.

На следующий день доллар продолжил дешеветь. По итогам торгов 2 сентября его средневзвешенный курс составил 455,40 теңге, снизившись еще на 2,97 теңге.

Таким образом, за первые три торговые сессии рассматриваемого периода курс доллара снизился с 462,31 до 455,40 теңге — почти на 7 теңге. Однако после этого тенденция изменилась.

По итогам торгов 3 сентября доллар поднялся до 455,86 теңге, прибавив 0,47 теңге. Рост продолжился и 4 сентября: средневзвешенный курс достиг 456,56 теңге, увеличившись еще на 0,53 теңге.

Несмотря на разворот в конце недели, доллар остался дешевле, чем 31 августа. Если сравнивать средневзвешенный курс на начало и конец рассматриваемого периода, американская валюта снизилась на 5,75 теңге — с 462,31 до 456,56 теңге.

Что происходило с долларом в обменниках

Динамика биржевого курса отражалась и на стоимости американской валюты в обменных пунктах крупнейших городов. В Астане 31 августа доллар в среднем покупали по 459 теңге, а продавали по 466,03 теңге. К 4 сентября курс покупки снизился до 454 теңге, продажи — до 461,01 теңге.

Похожая динамика наблюдалась в Алматы. В последний день августа доллар можно было продать в среднем по 461,63 теңге, а купить по 463,51 теңге. К 4 сентября обменники принимали американскую валюту в среднем по 456,22 теңге и продавали по 458,27 теңге.

Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

В Шымкенте 31 августа доллар покупали по 461,69 теңге и продавали по 463,73 теңге. К 4 сентября показатели снизились до 456,44 и 459 теңге соответственно.

При этом минимальные значения в обменниках пришлись примерно на середину рассматриваемого периода. Например, 2 сентября в Астане доллар можно было купить в среднем по 460 теңге, в Алматы — по 457,64 теңге, а в Шымкенте — по 457,66 теңге. После этого стоимость американской валюты начала постепенно расти.

Как менялся евро

Европейская валюта также завершила рассматриваемый период дешевле, чем начинала его. В Астане 31 августа евро принимали в среднем по 532 теңге и продавали по 542 теңге. К 4 сентября курс составил соответственно 526 и 536 теңге. То есть и покупка, и продажа европейской валюты снизились на 6 теңге.

В Алматы в начале недели евро можно было продать по 533,66 теңге и купить по 538,67 теңге. К 4 сентября курс покупки со стороны обменников снизился до 529,22 теңге, а продажи — до 533,94 теңге.

Схожая ситуация сложилась в Шымкенте. Если 31 августа евро покупали по 535,54 теңге и продавали по 539,96 теңге, то 4 сентября — по 529,48 и 534,15 теңге соответственно.

Рубль оказался стабильнее

Российский рубль на протяжении недели демонстрировал значительно меньшие колебания. В Астане 31 августа российскую валюту принимали по 5,17 теңге и продавали по 5,37 теңге. К 4 сентября показатели составили 5,00 и 5,27 теңге соответственно.

В Алматы изменения оказались минимальными. В конце августа рубль можно было продать по 5,16 теңге и купить по 5,31 теңге. На 4 сентября обменники принимали его в среднем по 5,17 теңге, а продавали по 5,29 теңге.

В Шымкенте 31 августа курс составлял 5,20 теңге при покупке и 5,29 теңге при продаже. К 4 сентября — 5,16 и 5,22 теңге соответственно.

В итоге, в отличие от доллара и евро, российский рубль в течение рассматриваемого периода сохранял относительно стабильные позиции.

Теңге завершил период укреплением

Наиболее заметное укрепление теңге пришлось на первые дни сентября, когда биржевой курс доллара опустился до 455,40 теңге. После этого американская валюта начала восстанавливать позиции и к 4 сентября достигла 456,56 теңге.

Однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы отыграть предыдущее снижение. В результате за рассматриваемый период доллар подешевел на 5,75 теңге. Евро также завершил его снижением, тогда как российский рубль сохранил относительно стабильные позиции.

Как менялся курс теңге к доллару, евро и рублю с 24 по 28 августа, читайте в обзоре Kazinform.