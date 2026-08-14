Теңге укрепился к доллару: обзор валютных курсов за неделю

На этой неделе теңге продолжил укрепляться к доллару: с 10 по 14 августа курс американской валюты на биржевых торгах снизился на 2,06 теңге. Kazinform проследил за динамикой курсов основных валют.

По итогам дневных торгов 7 августа средневзвешенный курс доллара составлял 469,93 теңге. В понедельник, 10 августа, американская валюта подешевела до 466,08 теңге, а 11 августа курс снизился еще на 0,38 теңге — до 465,74 теңге.

12 августа укрепление теңге продолжилось: средневзвешенный курс доллара составил 465,19 теңге, снизившись на 0,55 теңге. 13 августа американская валюта незначительно подешевела — до 465,08 теңге.

По итогам торгов 14 августа доллар снизился еще на 1,06 теңге — до 464,02 теңге.

Таким образом, за неделю с 10 по 14 августа средневзвешенный курс доллара снизился с 466,08 до 464,02 теңге, или на 2,06 теңге. Если сравнивать с итогом торгов 7 августа, когда доллар стоил 469,93 теңге, снижение составило 5,91 теңге.

Что происходило в обменниках

На наличном рынке динамика также свидетельствует об укреплении теңге.

В Астане 10 августа доллар покупали в среднем по 462,95 теңге, а продавали по 469,93 теңге. К 14 августа курс покупки снизился до 461,04 теңге, продажи — до 468,04 теңге. Таким образом, доллар подешевел на 1,91 и 1,89 теңге соответственно.

В Алматы 10 августа американскую валюту покупали по 465,52 теңге, продавали по 467,53 теңге. К концу недели эти показатели составили 463,59 и 467,50 теңге. Курс покупки доллара снизился на 1,93 теңге, тогда как курс продажи изменился минимально.

В Шымкенте доллар 10 августа покупали по 466,11 теңге и продавали по 468,21 теңге. 14 августа эти показатели составили 463,96 и 465,96 теңге. Таким образом, курс покупки снизился на 2,15 теңге, а продажи — на 2,25 теңге.

Как изменился курс евро

На протяжении недели теңге также демонстрировал неоднозначную, но в целом устойчивую динамику по отношению к евро.

В Астане 10 августа евро покупали по 529,95 теңге и продавали по 539,95 теңге. К 14 августа курс покупки вырос до 532,03 теңге, а продажи — до 542,03 теңге. Таким образом, евро подорожал примерно на 2 теңге.

В Алматы курс покупки евро 10 августа составлял 535,28 теңге, продажи — 540,32 теңге. К концу недели диапазон составил 532,97–538,11 теңге. То есть евро подешевел примерно на 2,31 теңге по курсу покупки и на 2,21 теңге по курсу продажи.

В Шымкенте евро 10 августа торговался в диапазоне 536,79–541,39 теңге. 14 августа — 535,00–539,07 теңге. Здесь европейская валюта также подешевела.

Таким образом, в отличие от доллара, динамика евро была разнонаправленной в зависимости от города, что связано не только с изменением курса теңге, но и с движением самого евро на мировом рынке.

Теңге укрепился и к рублю

Наиболее заметное укрепление теңге по отношению к российскому рублю наблюдалось в конце недели.

В Астане 10 августа рубль покупали по 5,40 теңге и продавали по 5,60 теңге. К 14 августа эти показатели снизились до 5,17 и 5,47 теңге соответственно.

В Алматы курс рубля изменился с 5,40–5,53 теңге до 5,31–5,46 теңге.

В Шымкенте 10 августа рубль стоил 5,41–5,49 теңге, а к концу недели — 5,29–5,37 теңге.

В целом прошедшая неделя стала для теңге позитивной. Основное укрепление пришлось на валюту США: средневзвешенный курс доллара на бирже снизился с 466,08 до 464,02 теңге за неделю.

На наличном рынке доллар также подешевел во всех трех крупнейших городах — Астане, Алматы и Шымкенте. При этом динамика евро была менее однозначной, тогда как по отношению к российскому рублю теңге также укрепился.

Ранее сообщалось, что почти две безналичные операции в день совершает каждый казахстанец.