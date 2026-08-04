Теңге снова укрепился на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,98 теңге, снизившись на 3,25 теңге. Официальный курс Национального банка на 4 августа установлен на уровне 475,38 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 468,01 теңге, продают по 475,01 теңге. Евро можно приобрести по 537,00 теңге, а продать по 547,00 теңге. Рубль покупают по 5,50, а продают по 5,70 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 471,05 теңге, продают по 473,10 теңге. Евро торгуется в диапазоне 540,97 — 545,90 теңге, а рубль: 5,57 — 5,71 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 472,04 теңге, а продают по 474,11 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 540,75 — 546,07 теңге, а рубль в районе 5,59 — 5,65 теңге.

По итогам дневных торгов 3 августа средневзвешенный курс доллара составил 475,38 теңге, поднявшись на 1,57 теңге.