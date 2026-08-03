Курс теңге немного снизился на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 475,38 теңге, поднявшись на 1,57 теңге. Официальный курс Национального банка на 3 августа установлен на уровне 473,59 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469,00 теңге, продают по 476,00 теңге. Евро можно приобрести по 538,00 теңге, а продать по 548,00 теңге. Рубль покупают по 5,53, а продают по 5,73 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 473,18 теңге, продают по 475,19 теңге. Евро торгуется в диапазоне 541,56 — 546,73 теңге, а рубль: 5,60 — 5,73 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,56 теңге, а продают по 475,56 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 541,44 — 546,96 теңге, а рубль в районе 5,65 — 5,72 теңге.

По итогам дневных торгов 31 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,59 теңге, снизившись на один теңге.