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    Курс теңге немного снизился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 475,38 теңге, поднявшись на 1,57 теңге. Официальный курс Национального банка на 3 августа установлен на уровне 473,59 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469,00 теңге, продают по 476,00 теңге. Евро можно приобрести по 538,00 теңге, а продать по 548,00 теңге. Рубль покупают по 5,53, а продают по 5,73 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 473,18 теңге, продают по 475,19 теңге. Евро торгуется в диапазоне 541,56 — 546,73 теңге, а рубль: 5,60 — 5,73 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,56 теңге, а продают по 475,56 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 541,44 — 546,96 теңге, а рубль в районе 5,65 — 5,72 теңге.

    По итогам дневных торгов 31 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,59 теңге, снизившись на один теңге.

    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор