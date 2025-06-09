Тенге продолжает укрепляться к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 июня установлен на уровне 510,19 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 505,34 тенге, а продают по 511,21 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 580,67 – 584,85 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,32 – 6,44 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 506,52 тенге, а продают по 512,56 тенге. Евро в столице можно приобрести по 577,61 тенге, а продать по 584,64 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,30 – 6,45 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 508,63 тенге, а продают по 511,63 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 580,57 – 585,00 тенге, рубли торгуются в пределах 6,35 – 6,41 тенге.

По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге.