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    15:48, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Тенге продолжает укрепляться к доллару

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 июня установлен на уровне 510,19 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 505,34 тенге, а продают по 511,21 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 580,67 – 584,85 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,32 – 6,44 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 506,52 тенге, а продают по 512,56 тенге. Евро в столице можно приобрести по 577,61 тенге, а продать по 584,64 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,30 – 6,45 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 508,63 тенге, а продают по 511,63 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 580,57 – 585,00 тенге, рубли торгуются в пределах 6,35 – 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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