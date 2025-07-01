Тенге ослаб по итогам июня — Нацбанк
По итогам июня курс тенге ослаб на 1,7% — до 519,73 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 238 млн долларов США до 235 млн долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за июнь составили 800 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов США в день.
По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в июне было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение июля в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.
При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.
Валютные интервенции в июне Национальным Банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 322 млн долл. США.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный Банк в июне осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов США или около 4% от общего объема торгов. Национальный Банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ в целях диверсификации портфеля и получения реальной доходности в долгосрочном периоде продолжит приобретение валюты в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом с учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов США.
— В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, — отметили в НБ.
Ранее глава Нацбанка Казахстана объяснил рост курса доллара.