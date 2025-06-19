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    14:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава Нацбанка Казахстана объяснил рост курса доллара

    Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал рост курса доллара на утренних торгах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Сулейменов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В кулуарах Сената он пояснил, что скачок действительно заметный, но важно учитывать, с каких уровней начался рост. В последние дни курс закрывался по 515-517 тенге, что в абсолютном выражении и в процентах не так уж много.

    Одна из причин, по словам главы Нацбанка, сезонный рост спроса на валюту со стороны населения.

    Второй фактор – активизация государственных и квазигосударственных расходов.

    Т. Сулейменов объяснил, что в июне начинается реализация бюджетных и инвестиционных программ. Средства, заложенные в бюджете, доходят до администраторов и направляются на закупки, в том числе импортного оборудования и комплектующих. Это приводит к росту объемов торгов.

    Утром 19 июня курс доллара в обменниках Астаны составлял 516,64 тенге (покупка) и 522,64 тенге (продажа).

    Теги:
    Сенат Нацбанк Казахстана Курс валют Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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