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    08:37, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июня

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, рубль
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка — 517,93 тенге, продажа — 520,03 тенге;
    • евро: покупка — 595,34 тенге, продажа — 599,69 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,48 — 6,59 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 516,64 тенге, продают по 522,64 тенге;
    • евро: покупка — 594,94 тенге, продажа — 604,94 тенге;
    • рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,68 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 519,06 тенге, продают по 522,06 тенге;
    • евро: покупка — 594,39 тенге, продажа — 599,83 тенге;
    • рубль: покупка — 6,50 тенге, продажа — 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,81 тенге, 1 евро — 596,27 тенге, 1 рубль — 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 июня средневзвешенный курс доллара составил 518,81 тенге, поднявшись на 1,13 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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