Тенге на подъеме: почему укрепляется национальная валюта и что будет дальше

Почему тенге укрепляется

Еще в начале месяца доллар торговался выше 474 тенге, то есть укрепление произошло буквально за несколько дней. На первый взгляд это выглядит как сигнал стабилизации экономики: инфляция замедляется, курс растет, а денежно-кредитная политика остается жесткой. Однако за этой динамикой скрывается сложная комбинация факторов. И главный вопрос — это новая реальность или временный эффект.

Классическое объяснение для Казахстана — нефть. Она формирует более 50% экспортной выручки, и ее удорожание автоматически увеличивает предложение валюты на рынке. Этот фактор подтверждает и глава Национального банка РК Тимур Сулейменов.

— Есть фундаментальные факторы, на которые мы мало влияем — например, глобальные цены на нефть. Если цена будет 150-200 долларов за баррель и будет высокий приток экспортной валютной выручки, доллар может и ниже уйти, - сказал глава Нацбанка в кулуарах Мажилиса.

Фото: Kazinform

Однако в текущей ситуации нефть — важный, но не единственный фактор. Более того, влияние нефти работает с задержкой: между ростом цен и реальными поступлениями валютной выручки проходит время. Это означает, что краткосрочное укрепление объясняется другими причинами.

Первая из них — жесткая денежно-кредитная политика. Национальный банк удерживает базовую ставку на уровне 18%. При инфляции в 11,7% это означает высокую реальную доходность. Проще говоря, деньги в тенге «работают» выгоднее, чем в большинстве других валют.

Это привлекает инвесторов. Они заводят валюту, конвертируют ее в тенге и размещают в государственных облигациях или депозитах. По данным Нацбанка, с начала года объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос более чем на $600 млн и достиг около $4,5 млрд. Это прямой приток валюты, который усиливает тенге. Кроме того, как отмечает экономист Бауыржан Маденов, люди стали меньше тратить денег.

— Во-первых, население сократило расходы на непродовольственные товары и крупные покупки, во-вторых, ужесточение условий потребительского кредитования охлаждает спрос за счет кредитных ресурсов. Значит будет снижаться импорт и, как следствие, спрос на валюту со стороны импортеров, что положительно скажется на курсе тенге, — считает эксперт.

Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

Вторая причина — внешние заимствования. Государство и квазигосударственный сектор активно привлекают средства за рубежом. Эти деньги приходят в долларах, но внутри страны превращаются в тенге. В результате предложение иностранной валюты растет, а курс доллара снижается.

Третий фактор — операции с золотом. За последний год его цена выросла более чем на 50%, и это усилило эффект операций Национального банка по продаже долларов на рынке, чтобы сохранить баланс валюты. В условиях геополитической нестабильности золото становится «тихой гаванью», и Казахстан, как его производитель, получает дополнительный финансовый ресурс.

Четвертый фактор — снижение спроса на валюту внутри страны. В начале года традиционно замедляется деловая активность, бюджетные средства еще не освоены, а импорт снижается. Дополнительно работает налоговый период: компании продают валюту, чтобы платить налоги в тенге.

В итоге тенге укрепляется не только из-за нефти, но и из-за совокупности финансовых потоков.

Что заявляет Нацбанк

В Нацбанке отмечают, что укрепление тенге наблюдается с начала года и усилилось в феврале. При этом политика остается прежней — гибкий курс без жесткого вмешательства. Это означает, что рынок сам ищет баланс, а регулятор лишь сглаживает резкие колебания.

Важно и другое заявление: сценарий курса на уровне 400 тенге за доллар не рассматривается. По оценке Нацбанка, «рабочий» диапазон находится около 500 тенге с колебаниями в пределах 5–7%. Это фактически сигнал рынку: текущий уровень может быть временным.

Устойчивость или перекос?

О временном характере текущего курса говорит и финансовый аналитик Андрей Чеботарев. По его словам, на ситуацию повлияла совокупность факторов.

— Текущий курс тенге выглядит сильнее, чем должен быть по фундаменту. Нефть дает приток валютной выручки выше средних уровней, продажи валюты из Нацфонда усиливают предложение на рынке, высокая базовая ставка удерживает деньги в тенге и делает внутренние инструменты привлекательными, — отмечает эксперт.

Фото: из личного архива Андрея Чеботарева

По его словам, сильный тенге — это временная конфигурация, которая исчезнет при изменении условий.

— Формируется перекос: курс поддерживается потоками и ставкой, а не структурой экономики. При этом сама экономика остается импортозависимой, с ограниченной диверсификацией и слабой переработкой. В таких условиях более слабый курс выглядел бы естественным. Текущая крепость — скорее временная конфигурация, чем новое равновесие, — подчеркнул финансовый аналитик.

С этим также согласен экономист Бауыржан Маденов. Однако, по его мнению, текущий курс соответствует фундаментальным показателям.

— На данный момент текущий курс полностью соответствует фундаментальным показателям экономики. Во-первых, экспорт будет расти в связи с ростом цен на энергоносители, во-вторых, жесткая денежная кредитная политика привлекает портфельных инвесторов в кэрри-трейд, в связи с чем растут инвестиции нерезидентов в государственные облигации. В-третьих, с начала года наблюдается замедление инфляции, что, вероятно, связано с влиянием валютной составляющей в импортируемых товарах на фоне укрепления тенге по сравнению с прошлым годом.

Проводимая налоговая реформа позволяет финансировать инвестиции в инфраструктурные и промышленные проекты, что благоприятно скажется в росте ВВП страны, — отмечает экономист.

По его оценке, при сохранении текущих условий текущий курс может даже приблизиться к 450 тенге за доллар, а до конца года останется в диапазоне не выше 500–510 тенге.

— Депозитные ставки (15% и выше) способны компенсировать возможные потери от девальвации на горизонте около одного года. При курсе около 465 тенге за доллар доходность депозита на уровне 15% годовых позволяет нивелировать ослабление тенге примерно до 530 тенге за доллар в течение года. При таких высоких ценах на нефть, не вижу рисков для тенге, — подчеркнул Бауыржан Маденов.

facebook.com/baurzhan.madenov

Почему сильный тенге — это не всегда хорошо

На бытовом уровне крепкая валюта кажется плюсом: импорт дешевеет, техника и продукты не дорожают так быстро, инфляция замедляется. Но для экономики в целом ситуация выглядит сложнее.

По словам Андрея Чеботарева, когда тенге слишком крепкий, государство получает меньше доходов. Нефть продается за доллары, но при конвертации в бюджет поступает меньше тенге. Это создает давление на финансы. Экспортерам становится сложнее. Их продукция дорожает в пересчете на валюту, снижается прибыль и инвестиции. Внутренний бизнес тоже страдает. Импорт становится дешевле, а отечественные товары — менее конкурентоспособными.

— Возникает классический эффект «сильной валюты сырьевой экономики»: курс укрепляется за счет внешних доходов, но это подрывает развитие внутреннего сектора. Параллельно высокая ставка охлаждает кредитование и деловую активность, усиливая разрыв между «сильной валютой» и слабой динамикой экономики, — говорит эксперт.

Отдельный индикатор — наличный рынок. Несмотря на укрепление тенге на бирже, обменные пункты сохраняют разницу между покупкой и продажей до 5–7 тенге. Это означает одно: рынок не уверен в устойчивости текущего курса.

Фактически обменники закладывают риск разворота и страхуются. Такая «премия за неопределенность» — сигнал того, что участники рынка ожидают волатильности.

Что будет дальше

Краткосрочно тенге остается сильным. Его поддерживают высокая ставка, приток капитала, налоговый период и финансовые операции. Но во второй половине года, по мнению экспертов, баланс может измениться. Если инфляция продолжит снижаться, Нацбанк может начать уменьшать базовую ставку. Это сделает тенге менее привлекательным для инвесторов, и часть капитала может начать уходить из страны.

— Базовый сценарий — постепенное ослабление тенге к более равновесным уровням. Это приведет к росту цен через импорт с лагом в несколько месяцев, но одновременно улучшит положение экспортеров, поддержит бюджетные поступления и снизит давление на внутреннего производителя, — подчеркнул Андрей Чеботарев.

Фото: Kazinform

Он отметил, что добавится сезонный фактор и возможные колебания на нефтяном рынке. Поэтому базовый сценарий выглядит так: постепенное ослабление к более равновесным уровням — в районе 480–510 тенге за доллар.

Точка баланса, а не новая реальность

Текущая ситуация парадоксальна. С одной стороны, укрепление тенге снижает инфляцию, удешевляет импорт и повышает покупательную способность населения. С другой — это создает давление на экспорт и внутреннее производство, а также снижает бюджетные поступления. Фактически речь идет о балансе.

Сегодняшний курс тенге — это результат совпадения сразу нескольких факторов: высокой ставки, цен на сырье, притока капитала и особенностей внутреннего рынка. Но эта комбинация нестабильна. Сильный тенге сейчас — это не столько показатель силы экономики, сколько отражение текущей конъюнктуры.

Главный вопрос — не в том, укрепляется ли тенге сегодня. А в том, сможет ли он удержаться на этих уровнях, когда изменятся условия. И именно от этого будет зависеть не только курс валюты, но и вся экономическая траектория страны в ближайшие годы.