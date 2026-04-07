Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 апреля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 459,99 тенге, продажа 466,96 тенге;
— евро: покупка 529,00 тенге, продажа 539,00 тенге;
— рубль: покупка 5,70 тенге, продажа 6,00 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 460,19 тенге, продажа 463,05 тенге;
— евро: покупка 532,25 тенге, продажа 533,06 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,80 — 5,96 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 461,48 тенге, продажа 463,75 тенге;
— евро: покупка 533,50 тенге, продажа 539,57 тенге;
— рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 5,92 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 466,33 тенге, 1 евро — 538,47 тенге, 1 рубль — 5,9 тенге.
По итогам дневных торгов 6 апреля средневзвешенный курс доллара составил 466,33 тенге, снизившись на 4,07 тенге.