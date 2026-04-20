    11:12, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Tencent инвестирует в Kaspi.kz с Михаилом Ломтадзе и инвесторами из США

    Tencent инвестирует в Kaspi.kz вместе с сооснователем и главой Михаилом Ломтадзе и долгосрочными институциональными инвесторами из США, передает Kazinform.

    Фото: Kaspi.kz

    Kaspi.kz сегодня объявляет о том, что Tencent, сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, ключевые члены руководящей команды и долгосрочные институциональные инвесторы завершили приобретение около 6 миллионов американских депозитарных акций Kaspi.kz у Baring Fintech Venture Funds.

    — Tencent — крупнейшая технологическая компания Китая, пионер бизнес-модели суперприложения и создатель WeChat, одного из самых популярных мобильных приложений в мире, которым пользуются более 1,3 миллиарда людей. Мы рады приветствовать Tencent в числе крупнейших акционеров Kaspi.kz! — прокомментировал Михаил Ломтадзе.

    Моя инвестиция, наряду с инвестициями ключевых членов нашей руководящей команды, отражает твердую уверенность в бизнес-модели и долгосрочной стратегии нашей компании.

    Мы также рады приветствовать Spice Expeditions, международную инвестиционную компанию в сфере финтех, и университетские инвестиционные фонды из США — Washington University и WISIMCO / University of Wisconsin Foundation — в числе долгосрочных акционеров».

    О Kaspi.kz

    Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

    Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане наше суперприложение объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные и другие сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет владеет 86%-ной долей в Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

    Kaspi.kz торгуется на Nasdaq с января 2024 года.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
