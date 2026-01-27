TEMU приостановил международные продажи в Турции

Изменения произошли после проверки, проведенной на прошлой неделе в турецком офисе TEMU Антимонопольным ведомством страны. Как сообщает издание dunya.com, ранее были изъяты офисные компьютеры, однако регулятор опроверг эту информацию, подчеркнув, что речь шла лишь о предварительной проверке, а не об официальном расследовании.

Антимонопольное ведомство сообщило, что детали процесса пока не будут раскрываться в интересах корректного хода проверки и защиты прав сторон. Информация о дальнейших шагах будет опубликована позднее.

После проверки TEMU приостановил все международные продажи в Турцию. В мобильном приложении и на сайте платформы товары иностранных продавцов стали недоступны. В данное время TEMU фактически превратился в локальный маркетплейс, где представлены только турецкие продавцы.

Как оказалось, данная ситуация развивается на фоне более жесткой политики в отношении дешевого импорта. Ранее TEMU уже подвергался критике в странах Европейского союза из-за давления на внутренние рынки, а в прошлом месяце была проведена проверка его европейского офиса в Дублине.

Дополнительным фактором стало и изменение законодательства в Турции. С 7 января была отменена норма о беспошлинных онлайн-покупках из-за рубежа на сумму до 30 евро, что фактически завершило эпоху «безналогового» интернет-шопинга для турецких потребителей.

Ранее мы писали, что в Германии возбудили дело против китайской онлайн-площадки Temu.