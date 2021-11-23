Темпы строительства возросли в 86 населенных пунктах Туркестанской области
Ход реализации проекта «Ауыл-ел бесігі» находится на постоянном контроле. В своем выступлении руководитель управления стратегии и экономического развития Туркестанской области Канат Каипбек отметил, что в ходе реализации проектов создано более двух тысяч рабочих мест. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 291 объект, 25 объектов переходящие на следующий год. На сегодняшний день завершены работы и приняты в эксплуатацию 209 объектов. Из них капитально отремонтировано четыре школы, три объекта здравоохранения, проведен средний ремонт 201 улицы, завершено строительство 1 объекта электроснабжения.
Остальные объекты будут сданы согласно графику до конца года. В результате по итогам года будет проведена модернизация 86 населенных пунктов. Капитально отремонтированы школы в 10 населенных пунктах и организации здравоохранения в 4 населенных пунктах, построены новые врачебные амбулатории на 75 мест в одном населенном пункте, спортивный комплекс в 1 населенном пункте и объекты культуры в 2 населенных пунктах. 10 населенных пунктов будут обеспечены природным газом, 9 населенных пунктов получат новые электрические сети. В 49 населенных пунктах будут отремонтированы 255 улиц протяженностью 390 км.
Глава региона поручил обеспечить качественную и своевременную сдачу данных объектов и ответственно подойти к проектам.