Темпы строительства возросли в 86 населенных пунктах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН, КАЗИНФОРМ – По Туркестанской области в 2021 году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» на реализацию 302 проектов из бюджета выделено 16,1 млрд тенге. В регионе будет построено дополнительно восемь школ и капитально отремонтировано десять. Возведена одна врачебная амбулатория, капитальным ремонтом охвачены четыре объекта здравоохранения. Кроме того, по плану строятся два спортивных объекта, два объекта культуры, 15 объектов газоснабжения и 13 объектов электроснабжения. Ведется средний ремонт около 300 внутренних улиц. Об этом сегодня было доложено на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Ход реализации проекта «Ауыл-ел бесігі» находится на постоянном контроле. В своем выступлении руководитель управления стратегии и экономического развития Туркестанской области Канат Каипбек отметил, что в ходе реализации проектов создано более двух тысяч рабочих мест. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 291 объект, 25 объектов переходящие на следующий год. На сегодняшний день завершены работы и приняты в эксплуатацию 209 объектов. Из них капитально отремонтировано четыре школы, три объекта здравоохранения, проведен средний ремонт 201 улицы, завершено строительство 1 объекта электроснабжения.

Остальные объекты будут сданы согласно графику до конца года. В результате по итогам года будет проведена модернизация 86 населенных пунктов. Капитально отремонтированы школы в 10 населенных пунктах и организации здравоохранения в 4 населенных пунктах, построены новые врачебные амбулатории на 75 мест в одном населенном пункте, спортивный комплекс в 1 населенном пункте и объекты культуры в 2 населенных пунктах. 10 населенных пунктов будут обеспечены природным газом, 9 населенных пунктов получат новые электрические сети. В 49 населенных пунктах будут отремонтированы 255 улиц протяженностью 390 км.

Глава региона поручил обеспечить качественную и своевременную сдачу данных объектов и ответственно подойти к проектам.