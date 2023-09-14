Темпы создания новых рабочих мест отстают от темпов роста ВВП в Казахстане
«Нужно признаться, что темпы создания новых рабочих мест отстают от темпов роста ВВП. Есть проблема того, что создаваемые рабочие места имеют не то качество, к которому сейчас население готово. Какие запросы у населения есть? Большой вызов и большая возможность, это демографическая ситуация. Мы вышли из демографической «ямы», мы видим большой приток молодежи. Ежегодно порядка 300 тысяч молодых ребят, выпускников вузов и колледжей, выходит на рынок труда. Эта цифры рекордные и это для нас большая возможность», - сказал Олжас Ордабаев.
Однако, по словам вице-министра, в стране все острее становится вопрос с созданием качественных рабочих мест.
«Как я сказал ранее, количество создаваемых рабочих мест пока немножечко отстает. Есть еще и региональные диспропорции, у нас густонаселенный юг с относительно невысоким ВРП и не столь густонаселенный север с ВРП выше. То же самое восток-запад, правда ситуация несколько отличается, поэтому нам нужно выстраивать разные политики, разные подходы в разных регионах. Я думаю, мы все с этим сталкиваемся, вы все прекрасно понимаете, что ситуация кадровая на юге страны, ситуация кадровая на западе, на востоке, на севере, в мегаполисах, она друг от друга отличается», - добавил Олжас Ордабаев.
Ранее сообщалось, что численность безработных в городах выросла за год на 0,9%, до 278,7 тысяч человек, а в сельской местности — наоборот, сократилась на 1,2%, до 174,8 тысяч человек.
В половине регионов РК уровень безработицы был выше, чем в среднем по стране.