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В каких регионах Казахстана больше всего безработных

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 15:12
В каких регионах Казахстана больше всего безработных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом квартале 2023 года уровень безработицы в стране составил 4,8%. Показатель не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, а вот по сравнению с первым кварталом прошлого года незначительно уменьшился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Численность безработных увеличилась за год на 0,1%, составив в первом квартале 2023 года 453,5 тыс человек.

Стоит отметить, что в сельской местности уровень безработицы выше, чем в городской: 4,9% против 4,7%. При этом годом ранее ситуация была обратной: уровень безработицы в городах был выше, чем на селе: 5% против 4,8%.

Численность безработных в городах выросла за год на 0,9%, до 278,7 тыс человек, а в сельской местности — наоборот, сократилась на 1,2%, до 174,8 тыс человек.

В половине регионов РК уровень безработицы был выше, чем в среднем по стране. Самые высокие показатели зафиксировали в Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях: по 5% в каждой. В 6 из 20 регионов показатель, напротив, ниже, чем в среднем по РК. Самые низкие показатели были отмечены в Карагандинской и Улытауской областях: по 4,2% в каждой.

Самый высокий уровень безработицы в городской местности в первом квартале 2023 года наблюдался в Жетысуской области (5,3%), а также в Абайской и Жамбылской областях (по 5,1%). Самые низкие показатели были отмечены в городах Улытауской (4%), Акмолинской (4,3%) и Карагандинской (4,3%) областей.

Наибольший уровень безработицы в сельской местности зафиксировали в Мангистауской области: 5,5%. Следом идут Акмолинская и Восточно-Казахстанская области (по 5,2%), а также Актюбинская область (5,1%). Самый низкий уровень безработицы наблюдался в селах Карагандинской области: лишь 3,7%. Следом идут Павлодарская и Абайская области: 4,2% и 4,3% соответственно.

В гендерном разрезе уровень безработицы среди женщин был выше, чем среди мужчин: 5,4% против 4,2%. При этом уровень безработицы у женщин не меняется в соответствующем периоде третий год подряд, а у мужчин годом ранее показатель был выше (4,4%).

Численность безработных женщин также превышает численность безработных мужчин: 245,3 тыс человек против 208,1 тыс человек. Кроме того, безработных женщин за год стало больше на 0,6%, а безработных мужчин — меньше на 0,5%.

В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы среди мужчин был отмечен в Кызылординской области: 5%. Следом идет Атырауская область: 4,9%. Самые низкие показатели наблюдались в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях: 2,4% и 2,8% соответственно.

Среди женщин уровень безработицы в регионах РК варьировался от 4,4% в Карагандинской до 8% в Мангистауской области.

Стоит отметить, что уровень безработицы у мужчин на селе был ниже, чем в городах: 3,9% против 4,5%. В разрезе регионов самые высокие показатели безработицы у мужчин наблюдались в селах Атырауской (5,3%) и Акмолинской (5,2%) областей, самые низкие — в Абайской (1,3%) и Мангистауской (2%) областях. В городской местности самый высокий уровень безработицы у мужчин был отмечен в Абайской области (сразу 7,3%), самый низкий — в Восточно-Казахстанской области (2%).

При этом у женщин, наоборот, уровень безработицы на селе выше, чем в городской местности: 6,1% против 5%. Самый высокий уровень безработицы у женщин в сельской местности наблюдался в Мангистауской области: сразу 9,9%. Следом идет Абайская область: 7,9%. Самый низкий уровень безработицы у женщин на селе был отмечен в Павлодарской области, и это внушительные 4,5%. В городской местности самый высокий уровень безработицы у женщин зафиксировали в Восточно-Казахстанской области (6,9%), а также в Жетысуской и Туркестанской областях (по 6,3%), самый низкий — в Абайской области (2,6%).


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